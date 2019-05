Vaste baan, samenwonen, kinderen krijgen: twintigers doen alles later

Twintigers blijven steeds langer thuiswonen, studeren langer en krijgen later een baan of een huis. Het CBS heeft hun situatie vorig jaar vergeleken met die in 2008. Ook is de leeftijd waarop twintigers samenwonen of kinderen krijgen gestegen, blijkt uit de cijfers.

Het grootste verschil met tien jaar geleden is de leeftijd waarop twintigers vast werk hebben. In 2018 had de helft van de 27-jarigen een vaste baan. In 2008 was dit vaak al op 24-jarige leeftijd.

Daarnaast is er bijna geen verschil meer in het aantal mannen en vrouwen met een vast contract. In 2008 kregen vrouwen nog op wat latere leeftijd dan mannen vast werk.

Leenstelsel

Dat alles voor twintigers opschuift, is volgens het CBS een trend die al langer aanhoudt. Het is vooral te verklaren uit economische factoren die op elkaar inwerken.

Studenten gaan later het ouderlijk huis uit door de invoering van het leenstelsel in 2015 en door hogere huren. Ook is het in vergelijking met 2008 nog lastiger om een vast contract in de wacht te slepen. En zonder vast inkomen is het weer moeilijker om een hypotheek te krijgen.

Het aantal vrouwen dat een vervolgopleiding doet, nam ook toe: hierdoor komen zij op latere leeftijd op de arbeidsmarkt en schuiven zij de keuze om moeder te worden voor zich uit.

Andere ambities

Door al die praktische zaken bereiken de twintigers van nu die mijlpalen later, zegt CBS-onderzoeker Tanja Traag. Maar waarschijnlijk is er ook sprake van veranderende voorkeuren.

"De twintiger van nu heeft andere ambities dan twintigers tien jaar geleden. Men wil zich nu op een andere manier ontplooien. Bijvoorbeeld door eerst een wereldreis te maken met hun partner, voordat ze aan de volgende stap beginnen. Daarnaast stelt iedereen volgens mij steeds hogere eisen, waardoor het langer duurt voordat iets - een huis of een baan - ergens aan voldoet. Vervolgstappen laten dan langer op zich wachten."