Veel vrouwen kampen na borstkankerbehandeling met gezondheidsklachten

Vrouwen die zijn behandeld voor niet-uitgezaaide borstkanker, krijgen na de behandeling vaak te maken met gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en onderzoeksinstituut NIVEL.

De onderzoekers analyseerden onder meer ingevulde vragenlijsten van 404 vrouwen die tussen 2012 en 2016 waren geopereerd voor niet-uitgezaaide borstkanker en brachten de gezondheidsproblemen bij borstkankerpatiënten tot vijf jaar na diagnose in kaart.

93 procent van de onderzochte vrouwen kampte na de behandeling met gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten en problemen met geheugen en concentratie. Chemotherapie leidde tot de meeste klachten.

Niet herkend

De klachten werden zowel kort als langer na de behandeling door de vrouwen gerapporteerd. Niet alle vrouwen gingen naar de dokter met hun klachten. Dit wijst er volgens het onderzoek op dat klachten niet altijd worden herkend.

In april bleek nog uit een onderzoek van het IKNL en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) dat bijna 800.000 Nederlanders die kanker overleefden te weinig nazorg krijgen.

Op dat gebied is er volgens de onderzoekers nog het nodige te winnen. Meer informatie over, en inzicht in, klachten na behandeling kan helpen bij een op maat gemaakt behandelplan. "Daarbij wordt de afweging gemaakt tussen het risico op terugkeer van de ziekte en de kans op latere gezondheidsproblemen", aldus het onderzoek.