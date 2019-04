'Nazorg ex-kankerpatiënten schiet ernstig tekort'

Bijna 800.000 Nederlanders die kanker overleefden, krijgen te weinig nazorg. Ook al worden ze als 'genezen' beschouwd, toch hebben ze in het dagelijks leven nog veel last van de naweeën. Dat schrijft het AD op basis van een onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) dat vandaag wordt gepresenteerd.

Zowel op lichamelijk als op maatschappelijk vlak ervaren duizenden Nederlanders nog altijd hinder. Bijna 40 procent van de mensen die chemotherapie kregen, kampt volgens het onderzoek jaren later nog met tintelende of pijnlijke handen en voeten.

Eén op de vijf mensen gaf aan tien jaar na de diagnose nog ernstig vermoeid te zijn. Ook concentratie- of geheugenproblemen, depressies, minder plezier in seks en angst op terugkeer van de ziekte worden genoemd.

Financiën

Begin deze maand werd al bekend dat 60 procent van de ex-kankerpatiënten er financieel op achteruit gaat. Tien procent van de patiënten verliest zijn of haar baan. Ook krijgt deze groep minder snel of soms geen hypotheek.

"We houden te snel op met behandelen en moeten die patiënten meer helpen om weer aan de bak te komen", zegt IKNL-directeur en bloedkanker-expert Peter Huijgens in het AD. "Vooral voor jonge mensen van tussen de dertig en de veertig jaar is het rampzalig. Dat geldt ook voor mensen die in hun proeftijd zitten of zzp'er zijn.''

Begrip

Iets minder dan de helft van de mensen die kanker heeft of de ziekte overleefde, zegt geen informatie te hebben gekregen over ondersteunende zorg. De NFK roept daarom op om meer begrip te tonen voor deze groep mensen.

"Iedere kankerpatiënt moet tijdens en na de behandeling zonder enige belemmering mee kunnen doen in onze maatschappij', zegt Mirjam van Belzen van de organisatie tegen de krant.