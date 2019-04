Nu kankerpatiënten langer leven, moeten artsen 'meer letten op leven na ziekte'

Roelevink had een bedrijf in de financiële dienstverlening, maar ervoer dat hij door zijn ziekte niet meer zo leiding kon geven als hij wilde. "Ik heb mijn bedrijf moeten verkopen. Dat had ik nooit gedaan als ik niet ziek geworden was. De stress rond het bedrijf was niet goed voor mij."

Door omstandigheden verliep de verkoop niet zoals Roelevink hoopte: "Uiteindelijk heb ik zelfs mijn huis te koop moeten zetten. Je wordt compleet door de kanker geleefd. Door de financiële problemen kon ik op een gegeven moment ook geen boodschappen meer doen."

Hij is inmiddels aan de beterende hand. Wel spreekt hij van een leven vóór en een leven ná de kanker. Hij doet vrijwilligerswerk bij Hematon, de patiëntenorganisatie voor onder andere bloedkanker, en zoekt een nieuwe baan. Roelevink: "Soms lijkt kanker op de werkvloer net een besmettelijke ziekte. Maar kanker staat niet gelijk aan de dood en ook niet aan arbeidsongeschiktheid. Mensen willen gewoon leven. En werken."

