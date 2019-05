Facebook verwijdert Italiaanse nepnieuwsaccounts

Facebook maakt werk van zijn belofte om politieke beïnvloeding rond de Europese verkiezingen te voorkomen. Het Amerikaanse techbedrijf heeft naar eigen zeggen een hoop Italiaanse accounts verwijderd die vals waren of nepnieuws verspreidden, meldt persbureau Reuters.

Volgens het internationale burgernetwerk Avaaz gaat het om 23 Italiaanse accounts die samen bijna 2,5 miljoen volgers hadden. Op de pagina's werden valse berichten gedeeld over onderwerpen als migratie en vaccinaties. Ook zouden er antisemitische berichten zijn gepost. Meer dan de helft van de accounts zou de regeringspartijen Lega of de Vijfsterrenbeweging steunen.

Facebook kondigde de maatregelen in maart aan, nadat Brussel al had gewaarschuwd tegen buitenlandse inmenging in de verkiezingscampagnes en sociale mediabedrijven had opgeroepen beter hun best te doen om nepnieuws te bestrijden. Facebook, Google en Twitter moeten ook maandelijks een rapport maken over de verspreiding van nepnieuws en desinformatie.