Facebook probeert beïnvloeding Europese verkiezingen te voorkomen

Facebook heeft maatregelen aangekondigd om politieke beïnvloeding rond de Europese verkiezingen te voorkomen. Het bedrijf gaat politieke berichten en hun afzenders in de gaten houden en wil buitenlandse adverteerders van Facebook en Instagram weren.

De maatregelen zijn een direct gevolg van de discutabele rol die Facebook de afgelopen jaren heeft gespeeld op het politieke wereldtoneel. Zo kregen Russische trollen vrij spel om nepnieuws te verspreiden over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en liet het bedrijf Russische advertenties toe die Trump in het zadel wilden helpen.

Ook was er de affaire rond techbedrijf Cambridge Analytica dat in 2014 de gegevens van miljoenen gebruikers van het platform had buitgemaakt en deze gebruikte om verkiezingen te sturen. Het bedrijf werkte onder meer voor de presidentscampagne van Donald Trump en het leave-kamp van de brexit. Daarvoor is Facebook nog beboet door de Britse privacywaakhond.

'Grote veranderingen'

In een persbericht kondigt Facebook nu "grote veranderingen" aan. Die behelzen dat politieke adverteerders hun identiteit kenbaar moeten maken en dat adverteerders alleen in hun eigen land mogen adverteren. Ook moeten adverteerder melden wie er heeft betaald voor de reclame-uitingen.

Al deze informatie wordt opgeslagen in een digitaal naslagwerk. Dit moet het voor toezichthouders makkelijker maken om afzenders en financiering te controleren.

De Europese Commissie heeft ook maatregelen genomen om verspreiding van misleidende informatie tegen te gaan. Facebook, Google en Twitter moeten maandelijks een rapport maken over de verspreiding van nepnieuws en desinformatie.