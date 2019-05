Feest bij de Johan Cruijff Arena: 'Dit is meer dan terecht'

Bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam hebben Ajax-fans alvast feest gevierd. Ze vieren dat hun club vrijwel zeker is van het kampioenschap van de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen thuis met 4-1 van FC Utrecht, terwijl concurrent PSV in Alkmaar met 0-1 verloor van AZ.

Fans bij de Arena zijn uitzinnig. "De sfeer is hier fantastisch", vertelt Mark Gaal, die in het stadion was tijdens de wedstrijd. "Er is een soort spontane huldiging aan de gang. Het begon natuurlijk met een valse start, met de 0-1 van Utrecht. Ik dacht, ook na woensdag, het zal toch niet.... Maar ze hebben de rug rechtgehouden en speelden fantastisch. Dit is meer dan terecht."

Ook ín het stadion werd al snel na het fluitsignaal en de uitslag van AZ-PSV gefeest. "Het was echt even billen knijpen na dat tegendoelpunt in de eerste minuut", vertelt Anneke Vierhout. "Maar bij de 2-1 denk je: het gaat goed komen, al bleef het spannend. Utrecht bleef druk zetten. Maar bij de 3-1 en 4-1 weet je: deze gaan we nu wel binnenhalen." Dat gevoel had Gaal ook. "Het was echt wachten op de 2-1. En dat die voor rust viel, is extra mooi."

Na de wedstrijd kwamen Ajax-spelers en trainer Erik ten Hag alvast naar het parkeerdek bij de Arena, voor een mini-huldiging: