Iran voelt voorlopig niets voor bellen met Trump, spanning loopt op

De Iraanse president Rohani wijst gesprekken met president Trump voorlopig af. "Kapituleren ligt niet in onze mentaliteit en past niet bij ons geloof."

De Amerikaanse regering heeft de afgelopen tijd economisch en militair de druk op Iran opgevoerd, nadat dat land bekendgemaakt had deels uit het atoomakkoord te stappen. Vorig jaar had de Amerikaanse regering zich al volledig uit dat akkoord getrokken.

Volgens Washington is er een "acute dreiging" vanuit Iran. Wat die precies inhoudt is onduidelijk: "Ze waren dreigend en wij hebben informatie die je echt niet wilt horen", zei Trump tegen verslaggevers.

De VS heeft vliegdekschip USS Abraham Lincoln naar de regio gestuurd. Ook worden bommenwerpers en een raketafweersysteem naar de regio overgebracht.

Maar Trump stelde deze week ook voor dat de Iraanse machthebbers hem bellen om over het conflict te spreken. Trump zou de Zwitserse ambassade in Teheran, die de diplomatieke belangen van de VS in Iran vertegenwoordigt, een telefoonnummer hebben gegeven.

Vergelijking met oorlog Irak-Iran

Rohani sluit onderhandelingen met de VS niet helemaal uit. Maar hij stelt als voorwaarde dat de VS zich weer achter het atoomakkoord uit 2015 schaart en sancties intrekt, wat voor president Trump onbespreekbaar lijkt.

De Iraanse president trok een vergelijking tussen deze tijd en die in de jaren 80, toen Iran vrijwel het hele decennium in oorlog was met Irak. Volgens Rohani is de huidige situatie in sommige opzichten slechter: Iran had toen niet zulke problemen met de olie-export, kon samenwerken met internationale banken en er waren alleen sancties voor wapenhandel, sprak de president.

Rohani riep de partijen in Iran daarom op om de rijen te sluiten. "De druk die vijanden op ons uitoefenen is ongekend. Maar ik wanhoop niet en heb goede hoop voor de toekomst en ben ervan overtuigd dat we hier overheen komen - mits we verenigd zijn."