Facebook stapt naar rechter wegens datamisbruik Zuid-Koreaans bedrijf

Facebook stapt naar de rechter om het Zuid-Koreaanse bedrijf Rankwave te dwingen om mee te werken aan een onderzoek naar datamisbruik. Facebook vermoedt dat het bedrijf gegevens van Facebook-gebruikers heeft verzameld en doorverkocht.

Rankwave heeft een aantal apps die gebruik maken van Facebook Platform. Via die dienst kunnen apps van ontwikkelaars toegang krijgen tot gegevens op Facebook.

Facebook begon in juni vorig jaar een onderzoek om vast te stellen of Rankwave de voorwaarden voor Platform heeft overtreden. Toen de Zuid-Koreanen om informatie werd gevraagd, weigerden ze mee te werken. Daarop heeft Facebook de apps en accounts van Rankwave vorige maand buiten werking gesteld.

In strijd met de voorwaarden

Volgens documenten die Facebook bij de rechter in Californië heeft ingediend en die in handen zijn van Techcrunch, gebruikte Rankwave zeker dertig apps om gedrag en identiteitsgegevens van Facebook-gebruikers op te slaan en te analyseren. Dat is in strijd met de voorwaarden. Die werden aangescherpt na de Cambridge Analytica-affaire, die Facebook in een crisis stortte.

Rankwave gebruikte bijvoorbeeld locatiegegevens om te achterhalen of iemand bij een sportevenement was. Dat gaf Rankwave dan door aan zijn klanten die daardoor gebruikers een gerichte advertentie konden voorschotelen. De Zuid-Koreanen zouden sinds 2014 de gegevens die door de apps werden verzameld, hebben gebruikt om door te verkopen aan adverteerders en marketingbedrijven.