Afsluitdijk toch vier zondagen open voor fietsers

NH Nieuws meldt dat tot 2023 wordt gewerkt aan versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Voor het autoverkeer blijven de gevolgen beperkt, omdat veel werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd. Anders is dat voor de fietsers. Omdat de dijk aan de noordkant wordt verstevigd, is het sinds 1 april niet meer mogelijk om de dijk op eigen kracht over te steken. Wel rijdt er elk uur een gratis fietsbus over de Afsluitdijk.

Grootste bouwput van Nederland

De aankondiging van de afsluiting leidde tot protest van onder andere de Fietsersbond en Wandelnet. Het CDA stelde de kwestie in de Tweede Kamer aan de orde. Daarop liet minister Van Nieuwenhuizen weten dat de Afsluitdijk een van de grootste bouwputten van Nederland is en dat vanwege de veiligheid afsluiting nodig is. Toch zei ze bereid te zijn na te denken of "met tijdelijke voorzieningen op een aantal dagen in het hoogseizoen fietsen over de dijk veilig mogelijk kan worden gemaakt".

Dat lijkt gelukt. Twee van de vier zomerse zondagen waarop het fietspad opengaat, zijn bewust gekozen: 23 juni is kort na de zonnewende, 18 augustus is de dag van de IJsselmeer Challenge. een fietstoertocht waarvan de opbrengst ten goede komt aan de gehandicaptensport.