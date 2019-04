Afsluitdijk mogelijk toch af en toe open voor fietsers

De Afsluitdijk gaat mogelijk soms toch open voor fietsers. Vanwege omvangrijke werkzaamheden is het fietspad sinds 1 april voor drie jaar afgesloten. De maatregel heeft tot veel protesten geleid.

Minister Van Nieuwenhuizen schrijft in antwoord op Kamervragen van het CDA dat de Afsluitdijk straks een van de grootste bouwputten van Nederland is en dat vanwege de veiligheid afsluiting nodig is. Als vervangend vervoer rijdt er een fietsbus.

Maar ze zegt te begrijpen dat fietsers niet blij zijn met de afsluiting en onderzoekt of "met tijdelijke voorzieningen op een aantal dagen in het hoogseizoen fietsen over de dijk veilig mogelijk kan worden gemaakt".

Afgelopen zondag stapten meerdere groepen wielrenners op de fiets voor een 'afscheidsrondje Afsluitdijk':