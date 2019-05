Victoria's Secret stopt met lingerieshow op televisie

De wereldberoemde lingerieshow van Victoria's Secret stopt op de reguliere televisie. Volgens het moederbedrijf van de Amerikaanse lingerieverkoper is tv niet langer het geschikte medium.

"De afgelopen maanden hebben we met een frisse blik gekeken naar ieder onderdeel van ons bedrijf", zegt de directeur in een memo aan zijn medewerkers. "We hebben besloten om anders te gaan denken over de traditionele Victoria's Secret Fashion Show en we denken niet dat reguliere televisie daar nog bij past." Hij belooft "spannende en dynamische" content te gaan ontwikkelen en een nieuw soort evenement.

De lingerieshow was sinds 1995 op tv te zien. Modellen als Lily Aldrigde, Heidi Klum en Doutzen Kroes liepen mee als 'angel', de belangrijkste modellen van de show. Ook de Nederlandse modellen Romee Strijd en Karen Mulder zijn of waren 'angel'.

Slechte kijkcijfers

De show ging de laatste jaren al gebukt onder slechte kijkcijfers. In december 2018 keken nog maar 3,3 miljoen Amerikanen naar de uitzending op tv-zender ABC. Dat waren er in 2001 nog 12 miljoen, toen nog bij tv-zender CBS.

Ook lijdt het moederbedrijf onder de keuze van Amerikanen om te kiezen voor goedkopere lingerie van bedrijven als American Eagle Outfitters. Ook de lingerielijn van zangeres Rihanna heeft het bedrijf marktaandeel gekost. Bovendien lagen de shows onder vuur, omdat er alleen slanke en vooral witte vrouwen aan meededen.