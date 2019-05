Onderwijsbond: Inspectie moet lerarentekort in kaart brengen

De Onderwijsinspectie moet snel in kaart brengen hoe groot het lerarentekort echt is. Ook moet er een inventarisatie komen van noodmaatregelen die scholen nemen, zoals het naar huis sturen van klassen of het inzetten van onbevoegden. "Het tekort aan leraren is groter dan nu zichtbaar is", zegt Eugène Stolk van de Algemene Onderwijsbond AOb.

De onderwijsbond publiceerde begin dit jaar een enquête onder ruim tienduizend leden waaruit naar voren kwam dat het lerarentekort scholen ontregelt. Voor de klas staan nu steeds vaker leraren zonder de benodigde bevoegdheden. Klassen worden samengevoegd, kinderen naar huis gestuurd en "wanhopige scholen" in Zaanstad voeren een vierdaagse schoolweek in, aldus de AOb.

Ernst van het probleem

Scholen melden hun problemen met het lerarentekort op de website lerarentekortisnu.nl. Daarop kleuren de regio's Amsterdam en Zuid-Limburg vandaag diep rood. "De website doet goed werk. Maar het is aan scholen zelf of ze hun problemen willen melden", zegt Stolk. Hij betwijfelt of zo een goed overzicht ontstaat en eist een volledige inventarisatie. Ook wil de AOb dat het ministerie scholen gaat verplichten om noodmaatregelen te melden. Stolk: "Alleen op die manier wordt de ernst van de problemen duidelijk."

Het lerarentekort leidt al langer tot grote problemen, meldt NH Nieuws. In Zaanstad werd vorig najaar door drie basisscholen een vierdaagse schoolweek ingevoerd. In Haarlem is een groep 7 op een basisschool opgeheven, omdat er simpelweg te weinig leraren te vinden zijn.

Duits als keuzevak

Volgens Stolk speelt het probleem ook in het middelbaar onderwijs. "In het voortgezet onderwijs worden steeds meer onbevoegden ingezet. Sommige scholen willen stoppen met Duits als keuzevak, omdat er geen leraar is te vinden", aldus de bestuurder. "Zoals de inspectie zelf al zei: het tekort bedreigt de kwaliteit van het onderwijs en vergroot de ongelijkheid. Vanuit haar controlerende rol is de inspectie de meest aangewezen partij om deze taak op zich te nemen."