Lange wachttijden voor rijexamens weggewerkt

De wachttijden voor afrijden zijn helemaal weggewerkt. Overal kan nu binnen de afgesproken termijn van zeven weken rijexamen worden gedaan, meldt het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

Een jaar geleden werd een noodplan in werking gesteld omdat de wachttijd destijds op veel plekken ruim werd overschreden. Soms moesten automobilisten in spé wel tweeënhalve maand wachten, en in de jaren daarvoor was dat soms nog langer.

Het CBR heeft een inhaalslag gemaakt door meer examinatoren binnen te halen, meldt de organisatie. Ook is er veel overgewerkt. Vooral in de Randstad willen veel mensen afrijden en daarom worden soms examinatoren ingezet uit andere delen van het land.

Plaatselijk, in Amsterdam en de provincies Utrecht en Zuid-Holland, zullen mensen deze maand en volgende maand mogelijk nog wel wat langer moeten wachten, waarschuwt het CBR op zijn site.

Het eerste kwartaal waren er 133.828 rijexamens, een stijging van 7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat dan niet alleen om mensen die hun autorijbewijs willen halen, maar ook om motor- en bromfiets examens. De stijging komt vooral doordat er meer 17- en 18-jarigen willen afrijden.