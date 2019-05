Drijvende kracht achter brexit Nigel Farage weer razend populair

Velen in Groot-Brittannië hebben een grondige hekel aan hem, zeker zij die willen dat de Britten alsnog in de EU blijven. Hij simplificeert de complexiteit van de brexit en neemt regelmatig een loopje met de waarheid. Maar toch staat hij bovenaan in de peilingen in de aanloop naar de Europese verkiezingen: Nigel Farage.

Twintig jaar zat hij in het Europees Parlement namens zijn vorige partij Ukip. En was hij een van de drijvende krachten achter de brexit-stem bij het referendum in 2016. Maar nadat hij door zijn aanhang als een van de overwinnaars op het schild was gehesen, sprong hij daar een week na het referendum alweer vanaf: hij stapte tot ieders verbazing op als leider van Ukip, omdat "zijn taak was volbracht", zoals hij het zei.

Maar nu is hij terug met een nieuwe partij, de Brexit Party. Farage aanschouwde de afgelopen maanden vanaf de zijlijn hoe het Britse parlement met zichzelf overhoop lag en geen meerderheid kon vinden voor het brexit-akkoord. Hij zag hoe de Conservatieve Partij intern in een permanente strijd verwikkeld raakte en wist: dit is het ideale moment voor een comeback.