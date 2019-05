Vijf jaar cel geëist tegen verdachte schietpartij Thialf

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen een 59-jarige man voor poging tot doodslag en afpersing. Hij zou zakenman Bert Jonker bij ijsstadion Thialf in Heerenveen in januari 2017 hebben neergeschoten op het parkeerterrein.

De verdachte kwam toen naar eigen zeggen naar Thialf om met Jonker te praten over een zakelijk conflict. Jonker zou het bedrijf van hem overnemen, maar zag daarvan af. Kort daarna ging het bedrijf failliet. De verklaringen van beide mannen over wat er gebeurde op de dag van de ontmoeting, lopen uiteen.

Jonker zegt dat de verdachte heeft geschoten,maar die zegt juist de Jonker het wapen had, schrijft Omrop Fryslân. Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs dat het de 59-jarige was die heeft geschoten. Jonker raakte gewond bij het schietincident.

De 59-jarige man werd een half jaar na het incident in Spanje opgepakt. Het wapen is nooit gevonden.