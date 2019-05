Enkelbanddragers preventief de cel in wegens softwarestoring

Als gevolg van een softwarestoring zijn honderden enkelbanddragers in heel Nederland vanaf gisteren tot vanochtend buiten beeld geweest. Een aantal is preventief opgesloten, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nadat de storing bekend werd, is direct actie ondernomen, meldt een woordvoerder. Er is per enkelbanddrager gekeken of er maatregelen getroffen moesten worden, zoals het preventief insluiten in een gevangenis. Ook zijn slachtoffers en nabestaanden zo snel mogelijk geïnformeerd.

Inmiddels werkt het systeem weer. "Er wordt hard gewerkt om het weer 100 procent stabiel te krijgen", zegt het ministerie.

Het is niet de eerste keer dat het enkelbandsysteem hapert en de meldkamer niet alle gegevens van enkelbanddragers doorkrijgt. De vorige keer kwam dat door een storing bij Tele2. Nu lag het aan een softwareupdate.

Een elektronische enkelband wordt gebruikt om in de gaten te houden of mensen die onder voorwaarden in vrijheid worden gesteld, zich aan hun locatiegebod houden.