Honderden elektronische enkelbanden uitgevallen door telecomstoring

Door een storing bij telecomaanbieder Tele2 is afgelopen weekend het toezicht op honderden mensen met een elektronische enkelband uitgevallen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er niets abnormaals is gebeurd.

De wereldwijde storing begon vrijdag aan het einde van de ochtend. Op zeker moment was bij maximaal 450 van de ongeveer 700 mensen met enkelbanden niet meer te zien of zij zich bijvoorbeeld aan hun gebiedsverbod hielden.

De storing met de zogenoemde regiekamer was zondagochtend weer hersteld. De informatie over de verblijfplaats van de dragers is toen alsnog uitgelezen en daaruit bleek dat er "niets buiten het reguliere beeld" was gebeurd.

Het ministerie laat weten dat er een protocol klaarligt voor het uitvallen van de verbinding en dat er ook maatregelen zijn genomen. Zo zijn gedetineerden die met een enkelband op onbegeleid verlof zouden gaan, nu op begeleid verlof gegaan.