Absorberende gevels en overdekte balkons moeten wonen bij Schiphol aangenamer maken

Wonen onder de aanvliegroutes van Schiphol, zonder al te veel last te hebben van vliegtuiglawaai, zou mogelijk moeten kunnen worden door huizen anders te bouwen. De gemeente Haarlemmermeer wil binnen een jaar de eerste van de in totaal 20.000 proefwoningen klaar hebben om dat uit te testen.

De gemeente baseert zich met de proef op een promotieonderzoek van bouwkundige Martijn Lugten, die aan de universiteit van Cambridge onderzoek deed naar geluidswerend bouwen. Door onder meer schuine daken, absorberende groene gevels, overdekte balkons en het gebruik van natuurlijke materialen zoals mos, zouden bewoners minder overlast ervaren.

Nederlandse primeur

Volgens VVD-wethouder en locoburgemeester Jurgen Nobel is het de eerste keer dat er in Nederland geƫxperimenteerd wordt met geluidswerend bouwen. Hij spreekt zelfs van een 'doorbraak'. Nobel: "We hebben wel al olifantengras en ribbels in het landschap. Maar hele woningen anders bouwen is toch wel wat groter. En het is heel nieuw."

Om die reden is het ook nog niet duidelijk hoeveel geluidswinst het initiatief gaat opleveren, maar de gemeente heeft goede hoop. "Behalve dat de decibellen naar beneden gaan, gaat het er ook om dat bewoners minder geluidsoverlast ervaren, doordat ze niet het gevoel hebben onder een landingsbaan te wonen", zegt Nobel.

Wachtlijsten

Ondanks de geluidsoverlast blijven woningen in het gebied gewild. "De wachtlijsten zijn hier langer dan Amsterdam", zegt Nobel.

Maar niet op alle plekken is het geluidswerende bouwen geschikt. Het kan alleen werken voor plekken onder en vlak bij landingsbanen en niet in de buurt van startbanen. Aalsmeer en Zwanenburg, kernen onder de landingsbaan, komen dus niet in aanmerking. Maar in Rijsenhout, Hoofddorp en Amsterdam Zuid Oost zou wel winst te behalen zijn. Die plekken bevinden zich namelijk onder een startbaan. In 2040 moeten alle 20.000 huizen af zijn.