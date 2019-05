'53 donorkinderen van kliniek Karbaat eisen schadevergoeding'

53 kinderen die zijn verwekt met donorzaad uit de kliniek van de omstreden spermadokter Jan Karbaat eisen een schadevergoeding, schrijft de Volkskrant. Ze stappen naar de rechter omdat volgens hen Karbaat hun donorvaders niet goed genoeg heeft onderzocht op erfelijke afwijkingen.

Hun advocaat Tim Bueters zegt op NPO Radio 1 dat sommige donorkinderen een erfelijke aandoening hebben, zoals reuma, ADHD en autisme. Het is volgens hem uitgesloten dat de kinderen de afwijkingen van hun moeder hebben gekregen, want dat is onderzocht. Meerdere kinderen uit de groep hebben ook dezelfde afwijking.

Volgens Bueters hebben Karbaat en zijn Medisch Centrum Bijdorp wel beweerd in folders en intakegesprekken dat donoren werden gescreend op erfelijke afwijkingen. Maar hij zegt dat er geen vragenlijsten zijn gevonden waarmee gevraagd wordt naar die afwijkingen.

Ook wordt Karbaat verweten dat hij ten onrechte tegen moeders of koppels die kinderen wilden heeft gezegd dat ze met hetzelfde zaad meerdere kinderen konden krijgen. Nu blijken enkele broers en zussen een andere donorvader te hebben.

Studievertraging door stress

Het gaat niet om de donorkinderen die eerder een rechtszaak hadden aangespannen om toegang te krijgen tot het dna van spermadokter Karbaat. Uit het dna-onderzoek bleek dat ze met het zaad van de vruchtbaarheidsarts zelf zijn verwekt.

Joey Hoofdman is een van de donorkinderen van wie het dna overeenkwam met dat van Karbaat. Hij was opgelucht, toen hij eindelijk duidelijkheid kreeg: