'Honden bij import screenen op brucellose'

Geïmporteerde honden zouden moeten worden gescreend op de ongeneeslijke ziekte brucellose. Daarvoor pleit Els Broens, hoofd van het microbiologische laboratorium van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Ze maakt zich zorgen over de ziekte, die onlangs opdook bij een fokker in Nederland. "Het is een ziekte die we in Nederland niet echt kennen. Alleen bij vee in de vorige eeuw, maar bij honden eigenlijk nog nooit. Aangezien de ziekte ook gevaarlijk kan zijn voor mensen, is het iets wat we liever niet binnenhalen", zegt ze bij het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1.

De kans dat brucellose van hond op mens overgaat is niet heel groot, maar de ziekte verspreidt zich wel snel onder honden onderling. Dat gebeurt vooral via voortplanting, vertelt Broens. De bacterie die de ziekte veroorzaakt, kan daarnaast ook via ontlasting en speeksel worden overgedragen.

Brucellose is niet dodelijk, maar de honden krijgen ontstekingen en pijn in de gewrichten. Ook kan het leiden tot vroeggeboorten of miskramen. De ziekte werd bij de recente uitbraak voor het eerst gevonden bij een hond uit Rusland met rugproblemen, later bleek dat ook andere dieren brucellose hadden. "Het lijkt erop dat er verspreiding tussen de dieren is geweest", zegt Broens.

Opsporen

Na onderzoek bleken 24 van de 70 dieren besmet, vertelt ze. De zieke honden zijn ingeslapen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die de besmetting vanochtend naar buiten bracht, geeft geen informatie over de bewuste fokker, omdat de wet dat niet toestaat. Wel zegt de organisatie te proberen om zoveel mogelijk hondeneigenaren te traceren die een hond hebben gekocht bij de kennel.

Broens pleit voor betere controle bij het importeren. Screening is nu wel mogelijk bij de import, maar dat gebeurt niet vaak, zegt ze. "Het kan wel. Er zijn stichtingen die honden uit Zuid- en Oost-Europa halen en wel screenen, maar dat is geen verplichting, dus er is niemand die het controleert."

Ook diereninternist Tjerk Bosje is bezorgd over de bacteriële aandoening. In deze video legt hij uit wat de verschijnselen zijn en hoe de ziekte wordt overgedragen (de teckel in beeld heeft overigens geen brucellose):