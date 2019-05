Ongeneeslijke hondenziekte gevonden bij Nederlandse fokker

Bij een Nederlandse fokker zijn meerdere honden gevonden met een ongeneeslijke hondenziekte, die in zeer zeldzame gevallen ook mensen ziek kan maken. Het gaat om de ziekte brucellose, die wordt veroorzaakt door de bacterie Brucella canis.

Alle dierenartsen in Nederland krijgen een bericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin de toezichthouder waarschuwt voor de ziekte. In 2017 werd de ziekte ook al aangetroffen bij een aantal honden die waren geïmporteerd uit Oost-Europese landen. Deze uitbraak is voor zover bekend de eerste recente besmetting van in Nederland geboren honden. Brucellose kwam in principe niet voor in West- en Noord-Europa.

De ziekte werd gevonden bij een hond uit Rusland met ernstige rugklachten, die eigendom was van een Nederlandse fokker. Na onderzoek bleken meerdere honden van verschillende rassen en hun nageslacht besmet met de bacterie. Alle geïnfecteerde dieren hebben een spuitje gekregen. De NVWA probeert nu in contact te komen met mensen die een pup van de fokker hebben gekocht.

De bacterie wordt bij honden overgedragen via sperma, ontlasting, speeksel, de placenta, en vruchtwater. Pups kunnen besmet raken via moedermelk. Honden krijgen rug- en nekpijn van de ziekte. Gevolgen zijn onvruchtbaarheid, miskramen en moeite met plassen en poepen. De ziekte is niet dodelijk, maar beperkt honden volgens de NVWA "ernstig in het welzijn". Omdat honden er niet van kunnen genezen, worden ze meestal geëuthanaseerd.

Mensen

Mensen met brucellose krijgen langdurige koorts, die in vlagen kan terugkomen. Ook kan de ziekte hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid, zweten en gewrichtsklachten veroorzaken. De ziekte is behandelbaar met antibiotica, maar die werken niet altijd, schrijft het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu op zijn website. Behandeling is vooral lastig als de ziekte laat wordt ontdekt.

Overdracht van dier op mens komt zelden voor. Er zijn volgens de NVWA geen meldingen van besmettingen in Nederland, "ook niet bij mensen die intensief contact hadden met besmette honden". In de literatuur van de laatste 50 jaar zijn wereldwijd een aantal gevallen bekend, meldt de NVWA.