VS legt beslag op Noord-Koreaans vrachtschip

De Verenigde Staten hebben beslag gelegd op een Noord-Koreaans vrachtschip. Amerikaanse aanklagers zeggen dat het kolen exporteerde en dat is in strijd met internationale sancties tegen Pyongyang. Ook zou het zware machines naar Noord-Korea hebben geïmporteerd.

Het is voor het eerst dat de VS om die reden beslag legt op een vrachtschip van Noord-Korea. De waarde van de lading zou drie miljoen dollar zijn geweest. De Noord-Koreanen zouden hebben geprobeerd om te verhullen dat het gaat om een Noord-Koreaans schip door het te registreren bij andere landen.

Het schip is ruim een jaar geleden, in april 2018, al door buitenlandse autoriteiten onderschept. Het zou gaan om de Indonesische autoriteiten. Die waren naar verluidt gealarmeerd omdat het schip, de Wise Honest, geen herkenningssignaal uitzond. De lading zou in beslag zijn genomen.

Inmiddels is het schip naar verluidt in Amerikaanse wateren; functionarissen van het ministerie van Justitie noemen Amerikaans-Samoa. Betalingen voor onderhoud aan het schip zouden in dollars via Amerikaanse banken zijn gedaan, zonder dat die daarvan wisten.

Wapentests

De bekendmaking volgt enkele uren na vermoedelijke nieuwe Noord-Koreaanse rakettesten. Het zou de tweede rakettest zijn binnen een week.

De wapentests maken nieuwe gesprekken tussen de VS en Noord-Korea onwaarschijnlijker. President Trump zat al twee keer tegenover de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om over denuclearisatie te spreken in ruil voor het verlichten van sancties. De laatste top, in februari, mislukte; Noord-Korea was volgens de Amerikanen niet bereid om zijn nucleaire programma helemaal op te geven.

Trump zei vandaag dat de jongste wapentests korteafstandsraketten betroffen. "Niemand is er blij mee, maar we gaan ernaar kijken, we zullen zien." Trump voegde eraan toe dat de contacten worden voortgezet. "Ik weet dat ze willen onderhandelen, ze praten over onderhandelen. Maar ik denk niet dat ze klaar zijn om te onderhandelen."