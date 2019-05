'Grote leider' en 'genie' Stalin weer geliefd in Rusland

"Het belangrijkste is de herinnering en die moet voortleven," zegt een bezoeker die zojuist een rondleiding heeft gekregen. "De herinnering aan het genie Stalin, die een essentiële rol speelde in de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Dat is respect waard." Er komt net een nieuwe groep binnen. Twee gezinnen met jonge kinderen.

'De échte Stalin'

Zo´n driehonderd kilometer naar het oosten, tegen Moskou aan, ligt Boetovo en daar wordt het ware gezicht van Stalin getoond. Het is een herinneringscentrum voor zijn talloze slachtoffers. Alleen al hier werden tussen 8 augustus 1937 en 18 oktober 1938 20.762 mensen doodgeschoten. Al dan niet vermeende politieke tegenstanders, mensen van wie Stalin en zijn kliek om wat voor reden dan ook af wilde. De namen van de slachtoffers zijn in graniet gebeiteld, gerangschikt naar de datum van hun dood.

"De échte Stalin heeft niets gemeen met de Stalin die ze nu proberen te idealiseren in films, in boeken, in kunst," zegt Garkavy, om daar ironisch aan toe te voegen: "Als dictator was Stalin natuurlijk getalenteerd; heel cynisch, heel wreed, heel vastbesloten."