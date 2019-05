Verdachte steekincidenten Noord-Holland vervolgd voor poging tot moord

De 23-jarige man die opgepakt is voor een reeks steekincidenten in Noord-Holland wordt verdacht van poging tot moord en poging tot doodslag.

In november en januari werden drie vrouwen en een meisje afzonderlijk van elkaar aangevallen in Castricum, Egmond aan den Hoef en Barsingerhorn. De slachtoffers waren daar aan het hardlopen of fietsen en werden door de verdachte eerst aangereden en daarna gestoken. Daarbij raakten ze gewond.

De rechter besloot vandaag dat de man nog minstens 90 dagen blijft vastzitten voor verder onderzoek, schrijft NH Nieuws. Over het mogelijke motief van de verdachte is nog altijd niets bekend.

Aangevallen

In november vorig jaar werden een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster uit Limmen aangereden door een auto en daarna gestoken met een onbekend voorwerp.

Vier dagen later werd een 18-jarige vrouw uit Egmond aan den Hoef tijdens het hardlopen belaagd. Ook zij werd aangereden door een auto en gestoken.

De laatste aanval vond eind januari plaats. Toen werd een fietsend meisje van 15 jaar met een scherp voorwerp in de arm gestoken, ook weer vanuit een passerende auto.