Integriteitscommissie NPO kijkt naar nevenfunctie tv-baas Klein

De integriteitscommissie van de publieke omroep heeft vragen gesteld over een oude nevenfunctie van NPO-directeur Frans Klein. Vorige maand bleek dat Klein met zijn broer een brievenbusfirma had gekocht waarvan de aandelen werden ondergebracht in een belastingparadijs.

Door deze constructie, opgezet via een omstreden bedrijf, zijn volgens NRC schuldeisers van zijn broer op afstand gehouden.

De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de raad van bestuur van de NPO over de nevenfunctie en de manier waarop is getoetst. De NPO zag eerder geen bezwaar, al moeten nevenfuncties volgens de gedragscode van de NPO worden gemeld. Volgens de NPO was het een priv├ęzaak en was er geen sprake van belangenverstrengeling.

'Geen cent wijzer'

Volgens de CIPO is er formeel nog geen sprake van een onderzoek. "We gaan de antwoorden lezen en dan bekijken wat we verder doen. Het is niet gezegd dat er een onderzoek komt. We stellen een aantal keer per jaar schriftelijke vragen aan instellingen binnen de NPO, spreken veel mensen. Dat is onze taak."

De NPO laat weten de vragen te zullen beantwoorden.

Klein zei vorige maand dat hij het voor zijn broer had gedaan. Met de kennis van nu had hij naar eigen zeggen anders gehandeld. Hij benadrukte dat hij er zelf "geen cent wijzer" van geworden is.