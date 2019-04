NPO-baas Frans Klein deed zaken met omstreden trustkantoor

Frans Klein, de hoogste televisiebaas van de NPO, heeft in 2011 samen met zijn broer een Engelse brievenbusfirma gekocht, waarvan de aandelen werden ondergebracht in een belastingparadijs. Door de constructie zijn volgens NRC schuldeisers van zijn broer op afstand gehouden. Die zouden tonnen die ze tegoed hadden na een faillissement van twee restaurants van de broer niet hebben kunnen innen.

De constructie werd opgezet via Quaedvlieg Juristen, die constructies maken waarmee belasting kan worden ontweken. Klein ontkent dat de constructie bedoeld was om de fiscus te benadelen. Hij zegt dat hij ook niet wist van de kwade reputatie van Queadvlieg.

Quaedvlieg Juristen kreeg in 2010 te maken met een inval van de FIOD. Een jaar later legde De Nederlandse Bank het kantoor een boete op en in 2013 kregen twee bestuurders van Quaedvlieg in Nederland celstraffen voor belastingfraude en witwassen.

"Met de kennis van nu zou ik zeggen dat ik niet met zo'n reputatie in zee zou moeten gaan", zegt Klein. Je mag het naïef noemen. Ik heb het allemaal voor mijn broertje gedaan. Zelf ben ik er geen cent wijzer van geworden. Geen cent."

Op afstand

De broer werd achtervolgd door schuldeisers en de fiscus, nadat hij twee keer failliet was gegaan met een Thaise bar op de Amsterdamse Wallen. Nadat de fiscus zich had gemeld, wendden de broers zich tot Quaedvlieg. Met hun hulp kon de broer een nieuw bedrijf beginnen.

In 2016 stapte Frans Klein uit de brievenbusfirma, zijn broer bleef directeur. De voormalige zakenpartner van de broer stapte kort na het vertrek van Klein met een vordering van 450.000 naar de rechter, maar door de gekozen constructie kon geen beslag worden gelegd op de inboedel van twee restaurants, aldus NRC.

De NPO zegt in een reactie dat bekend was dat Klein mede-eigenaar was van twee Thaise restaurants en dat is vastgesteld dat dit niet in strijd was met zijn functie.