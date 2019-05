Reclameregels Facebook gelden tijdelijk niet voor politieke pagina’s EU

Regels die Facebook heeft ingesteld om misbruik van politieke advertenties te voorkomen, gelden tijdelijk niet voor 38 Facebookpagina's van politieke organisaties in de EU. De uitzondering duurt tot de Europese verkiezingen eind deze maand en is gisteren van kracht geworden, zegt een woordvoerder van het concern.

Brussel had zijn beklag gedaan over het feit dat politieke fracties in het Europees Parlement geen pan-Europese campagne konden voeren op het sociale netwerk. Deze Facebookpagina's worden vanuit de Belgische hoofdstad aangestuurd en konden door de nieuwe regels alleen in België advertentiecampagnes opzetten.

Brieven heen en weer

Half april stuurden de drie Europese instellingen - de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement - een brief naar Facebook waarin ze vroegen om een uitzondering. Nu die uitzondering is gemaakt kunnen politieke partijen nog tweeënhalve week adverteren.

Het is tegenwoordig beleid van Facebook dat politieke adverteerders zich registreren in het land waar ze actief willen zijn. Dit om te voorkomen dat Russische trollen, net als in 2016, vanuit Rusland politiek getinte advertenties inkopen en daarmee proberen de publieke opinie te beïnvloeden.

Amerikaanse perspectief

Het sociale netwerk bracht de Russische trollenaffaire bijna een jaar na de verkiezingen naar buiten en kreeg daar veel kritiek op. Het kondigde toen aan met maatregelen te komen. Daarbij lijkt te zijn geredeneerd vanuit het Amerikaanse perspectief en vergeten te zijn dat er bij de Europese verkiezingen gestemd wordt in 28 landen, in plaats van in één, zoals in de VS.