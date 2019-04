EU-instituties: Facebook dwarsboomt Europese campagnes

Maar de EU-instituties zijn er niet over te spreken. Ze zeggen dat het ze onmogelijk wordt gemaakt om Europese informatiecampagnes via Facebook, Messenger of Instagram te verspreiden. "Met deze regels zouden we onze content op Facebook niet buiten Belgiƫ mogen tonen", schrijven ze. De instellingen zijn gevestigd in Brussel.

Ook Europese partijen maken zich zorgen over hun campagnes voor de Europese verkiezingen van volgende maand. "Facebook negeert de interne markt", zegt de campagneleider van de liberale ALDE-fractie tegen Politico.

Het bedrijft verdedigt zijn beleid. "De beste oplossing tegen buitenlandse inmenging is om alleen adverteerders in een EU-lidstaat toe te staan van wie we hebben vastgesteld dat ze in dat land wonen."