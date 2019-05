Wat weten we over de drie moorden in Den Haag en Zuid-Limburg?

Drie moorden in vier dagen: één in Den Haag, twee in het zuiden van Limburg. Alle drie de slachtoffers zijn met geweld om het leven gebracht en waren in gezelschap van een hond. Gisteravond hield de politie de 27-jarige Hagenaar Thijs H. aan in verband met beide zaken. Wat weten we tot nu toe?

Zaterdagmiddag wordt in de Scheveningse Bosjes op het Galgenpad het lichaam gevonden van een 56-jarige vrouw van Japanse afkomst. Als snel is duidelijk dat ze met geweld om het leven is gebracht. De vrouw kwam regelmatig in het bos om haar hondjes uit te laten. Een uur voordat ze werd gevonden was ze vanuit haar huis aan de Nicolaistraat vertrokken. Ze werd door voorbijgangers naast haar bakfiets gevonden.

Drie dagen later vinden wandelaars iets voor 12.00 uur op de Brunssummerheide, ten noorden van Heerlen, de lichamen van een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man. De twee worden gevonden in een gebied waar honden los mogen rondlopen en hebben een hond bij zich. Volgens een wandelaar die een van de twee vond, hebben ze steekwonden.

Na een uitzending van Opsporing Verzocht komen er in beide zaken tientallen tips binnen.

Arrestatie

Gisteravond hield de politie in Zuid-Limburg een verdachte aan op de openbare weg: het gaat om de 27-jarige Thijs H. die even daarvoor op de nationale opsporingslijst is geplaatst. Zijn volledige naam werd toen bekendgemaakt en er werden foto's van hem gepubliceerd. H. wordt verdacht van zowel de moord in Den Haag als de twee moorden in Zuid-Limburg.

Het is onduidelijk hoe de politie hem op het spoor is gekomen. Wel is bekend dat de politie camerabeelden rond de plaatsen delict heeft bestudeerd. H. zit in volledige beperking.

H. woont in Den Haag, maar volgens de politie verblijft hij regelmatig in Zuid-Limburg. Vermoedelijk studeerde hij aan de technische universiteit in Delft en daarvoor aan de universiteit Leiden en de Zuyd Hogeschool, in Zuid-Limburg.

Oud-medestudenten van H. aan de universiteit Leiden reageren bij Omroep West op zijn arrestatie. Ze deden vier jaar geleden een bestuursjaar met H. aan de faculteit sociale wetenschappen en noemen het "bizar" dat H. nu moordverdachte is. "Tijdens borrels en in de omgang was het echt een vriendelijk persoon. Wel een beetje een muurbloempje."

Politie deed gisteravond forensisch onderzoek in een woning aan de Hooikade, ook in het centrum van Den Haag. De politie wil niet bevestigen dat dat het huidige woonadres van H. is.