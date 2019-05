Man die huisarts neerstak krijgt 5 jaar cel en tbs

Een 35-jarige man heeft 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor poging tot doodslag op zijn huisarts. De man stak de arts vorig jaar zomer in Loosdrecht neer. De arts overleefde dit maar net.

De straf wijkt af van de eis van het OM, dat zeven jaar en tbs had geëist. Mede door de psychische problemen van de man legt de rechtbank een lagere straf. De rechtbank noemde het belangrijk dat er niet te lang gewacht wordt met de tbs-behandeling.

Waarom de man zijn huisarts aanviel is onduidelijk. Hij weigerde mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen zeggen dat de man een ernstige psychische stoornis heeft en dat het risico op herhaling groot is.

De man viel de arts tijdens een consult plotseling aan, schrijft NH Nieuws. De arts raakte ernstig gewond, onder meer in zijn hals. Doordat de arts zich fel verweerde en dankzij een alerte voorbijganger sloeg de man op de vlucht. Hij kon daarna snel worden aangehouden.

Zinloos geweld

De rechtbank spreekt van een zeer ernstig feit. "Dit is een daad van zinloos geweld tegen een hulpverlener, terwijl die hulpverlener enkel wilde helpen om het leven van de verdachte weer op de rails te krijgen." De veroordeelde moet ook een schadevergoeding van 26.765 euro betalen aan het slachtoffer.