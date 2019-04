OM eist 7 jaar cel en tbs tegen man die huisarts neerstak

Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar gevangenisstraf en tbs geƫist tegen de man die vorig jaar zijn huisarts in Loosdrecht neerstak. De arts overleefde dat maar net.

Waarom de 35-jarige verdachte zijn huisarts aanviel, is nog altijd niet duidelijk. Hij wil daar niets over zeggen. Ook weigerde hij mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen zeggen dat hij een ernstige psychische stoornis heeft en dat de kans op herhaling groot is. Het OM wil daarom dat de man tbs met dwangverpleging opgelegd krijgt.

Vijf messteken

Het incident gebeurde in augustus. Bij een consult stak de man vijf keer in op zijn huisarts, schrijft NH Nieuws. De arts raakte ernstig gewond, onder meer in zijn hals. Een operatie in het ziekenhuis was nodig om zijn leven te redden, zegt het OM. Doordat de arts zich fel verweerde en dankzij een alerte voorbijganger, sloeg de verdachte op de vlucht. Hij kon daarna snel worden aangehouden.

Het OM rekent het de verdachte aan dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd. Het incident heeft grote gevolgen gehad voor het slachtoffer en zijn familie. De arts is nog altijd niet volledig hersteld. Het OM eiste namens de arts een schadevergoeding van ruim 71.000 euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.