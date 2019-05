Kabinet trekt honderden miljoenen extra uit voor jeugdzorg

De gemeenten krijgen er honderden miljoenen bij voor de jeugdzorg. Volgens Haagse bronnen trekt het kabinet daar dit jaar 350 miljoen euro voor uit en in de drie jaar daarna nog eens 190 miljoen per jaar.

De gemeenten luidden vandaag de noodklok. Ze dreigden hun taken in de jeugdzorg aan het Rijk terug te geven, omdat het kabinet volgens hen te weinig geld beschikbaar stelt om de taken goed uit te voeren.

Naar verluidt zijn over de extra middelen al eerder afspraken gemaakt, maar die zijn nog niet gepresenteerd.

De Jonge wilde er vandaag alleen over kwijt dat de financiële tekorten van de gemeenten voor het uitvoeren van de jeugdzorg de "nadrukkelijke aandacht van het kabinet hebben" en dat hij er met de gemeenten over praat. "Maar de opdracht om de zorg aan onze kwetsbare jongeren te verbeteren is breder dan geld alleen. Ook in de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is veel ruimte voor verbetering; het is én én", voegde hij eraan toe.