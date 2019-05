'Water staat ons aan de lippen': gemeenten willen meer geld voor jeugdzorg

De Nederlandse gemeenten dreigen hun taken in de jeugdzorg aan het Rijk terug te geven, omdat het kabinet volgens hen te weinig geld beschikbaar stelt om die taken goed uit te voeren. Volgens vicevoorzitter Bruls van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen ze 490 miljoen euro extra van de regering.

"Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar ze recht op hebben", schrijft de VNG in een brief aan alle Nederlanders. "In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen."

Gaat niet meer

In 2015 namen de gemeenten taken op het gebied van zorg en jeugd van het Rijk over, omdat zij meer maatwerk zouden kunnen leveren. Tegelijkertijd ging het budget voor deze taken met 450 miljoen euro omlaag.

In de jaren daarna groeide de vraag naar jeugdzorg, zonder dat het kabinet extra geld beschikbaar stelde. Ze moesten op allerlei terreinen bezuinigen of de lasten verhogen om de toenemende uitgaven op te vangen.

Tot aan de lippen

"Dan komt er een moment dat je tegen het kabinet moet zeggen, zo gaat dat niet meer", zei VNG-voorzitter Bruls in het NOS Radio 1 Journaal. Hij benadrukt dat het voor de gemeenten zeer ongebruikelijk is om met een open brief bij het kabinet aan te kloppen. "Dat geeft ook wel aan dat we echt vinden dat het water ons tot aan de lippen is gestegen."

Minister De Jonge van Volksgezondheid erkent de problemen van de gemeenten en voert achter de schermen overleg met minister Hoekstra van Financiƫn, zei politiek verslaggever Wilco Boom. "De verwachting is dat er binnen enkele weken een besluit komt dat de gemeenten meer gaat opleveren. Of dat de gevraagde 490 miljoen wordt, is op dit moment echt nog niet te zeggen."

Boom denkt niet dat de gemeenten echt van plan zijn om de jeugdzorg terug te geven aan het kabinet. "Gemeenten hebben de wettelijke taak om die taken uit te voeren, dus dat zij die taak zo maar over de schutting teruggooien naar het Rijk lijkt me onhaalbaar."