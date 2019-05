Vermoedelijke schutter rapper Feis opgepakt

De politie heeft de vermoedelijke moordenaar van rapper Feis opgepakt. Het gaat om een 25-jarige Rotterdammer, die in Kerkrade is gearresteerd. Hij zou zich maandenlang hebben schuilgehouden in een bovenwoning.

Feis, artiestennaam van Faisal Mssyeh, werd op 1 januari samen met zijn broer op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam neergeschoten. Feis overleed, zijn broer raakte zwaargewond.

De politie had de verdachte al langer op de radar en zette twintig rechercheurs op de zaak. In februari werd zijn identiteit naar buiten gebracht. Gisteren loofde de politie 15.000 euro uit voor de gouden tip die naar de 25-jarige man zou leiden en ook bij Opsporing Verzocht werd aandacht voor de zaak gevraagd. Na de uitzending kwamen zo'n vijf tips binnen.

Ook werd de verdachte op de nationale opsporingslijst gezet. Of dit heeft geleid tot de aanhouding is niet duidelijk.

De vermoedelijke schutter wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij zit in volledige beperking vast, wat wil zeggen dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld.