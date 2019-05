Lichamen Brunssummerheide van zestigers uit Heerlen

De lichamen die gisteren werden gevonden op de Brunssummerheide zijn van een vrouw van 63 en een man van 68 uit Heerlen. Volgens de politie zijn zij allebei door geweld om het leven gekomen. De politie zegt dat er nog steeds wordt onderzocht of er een relatie was tussen de twee.

Over de verdere toedracht van het incident is nog niets duidelijk. Er wordt ook vandaag nog onderzoek gedaan in het natuurgebied in Limburg. De politie wil mensen die regelmatig op de Brunssummerheide komen vragen of ze iets verdachts hebben gezien.

De lichamen werden gisteren aan het begin van de middag gevonden. Volgens 1Limburg werd de dode vrouw gevonden door een wandelaar die zijn hond uitliet. Een andere wandelaar vond even later de dode man. Hij zei dat beide slachtoffers steekwonden hadden.

Auto in beslag genomen

De dode man en vrouw hadden volgens de politie allebei een hond bij zich. De dieren zijn meegenomen door de dierenambulance. Ook werd gisteren een auto in beslag genomen die bij de Brunssummerheide stond.