Onderzoek naar doden Brunssummerheide gaat door, slachtoffers bekend

Het onderzoek op de Brunssummerheide bij Heerlen, waar vandaag de lichamen van een man en een vrouw werden gevonden, is nog altijd in volle gang. Beiden kwamen door geweld om het leven.

De identiteit van de slachtoffers is inmiddels bekend bij de politie, maar in verband met de nabestaanden wordt deze nog niet vrijgegeven.

Iets voor 12.00 uur kreeg de politie een melding van een wandelaar die een dode vrouw had gevonden in het natuurgebied. Een half uur later werd de man gevonden. Beide slachtoffers hadden vermoedelijk een hond bij zich en bevonden zich in het gebied waar honden los mogen rondlopen. Niet duidelijk is of de slachtoffers elkaar kenden.

Steekwonden

De politie onderzoekt hoe de twee om het leven zijn gekomen. De wandelaar die de lichamen vond, zei tegen 1Limburg dat de slachtoffers steekwonden hadden. Ook wordt er gezocht naar een mogelijke dader. De politie heeft in het onderzoek een auto die in de buurt geparkeerd stond in beslag genomen.

In tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie een dringende oproep gedaan aan mensen die vandaag in de buurt waren van de plek waar de slachtoffers zijn gevonden.

Deze man wandelde met zijn hond toen hij het tweede slachtoffer vond: