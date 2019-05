Protest in Istanbul tegen annulering verkiezingsuitslag

In Istanbul is vanavond geprotesteerd tegen het besluit van de kiesraad de verkiezingsuitslag in Istanbul ongeldig te verklaren en nieuwe verkiezingen voor juni uit te schrijven. Het protest verliep vreedzaam. De politie en andere functionarissen bleven steeds in de buurt van de betogers.

De demonstranten scandeerden leuzen zoals 'schouder aan schouder tegen het fascisme' en 'dit is het begin, we gaan door met de strijd'. In andere delen van de stad was te horen hoe mensen met de ramen open op potten en pannen sloegen, zoals dat bij de anti-regeringsprotesten in 2013 in Istanbul ook gebeurde.

De orde van advocaten in Istanbul heeft ook tot protest opgeroepen tegen de annulering van de verkiezingsuitslag.

'Versterking democratie'

President Erdogan zei vandaag dat nieuwe verkiezingen de democratie in het land alleen maar zullen versterken. De oppositie noemt het besluit van de kiesraad schandelijk. Een partijleider van de oppositie zei dat de wil van het volk wordt vertrapt in Istanbul. Erdogan heeft zich nooit neergelegd bij het verlies van zijn AK-Partij in Turkijes culturele en economische hoofdstad.

De verkiezingen van 31 maart in Istanbul werden na een reeks hertellingen gewonnen door de seculiere partij CHP. Lijsttrekker Imamoglu is al geïnstalleerd als burgemeester. Hij heeft zijn aanhang opgeroepen tot kalmte en een nieuwe verkiezingsoverwinning op 23 juni beloofd.

Guy Verhofstadt, de leider van de liberale fractie in het Europees parlement schrijft op Twitter dat Turkije afglijdt naar een dictatuur. Die mening wordt links en rechts gedeeld in het parlement.