Christelijk Nederland rouwt om Kinga Bán: 'Betoverde tot het einde'

Ze bleef zingen tot het allerlaatst, de gisteren overleden Kinga Bán. De dood van de 37-jarige zangeres, die leed aan borstkanker, maakt grote indruk op de christelijke gemeenschap in Nederland. Daarbuiten hebben mensen vaak nooit van haar gehoord. Zonde, vindt zanger en tekstschrijver Matthijn Buwalda. "Ze zong liedjes die moeiteloos een breed publiek hadden kunnen aanspreken."

Bán maakte naam als kerkzangeres, later als solo-artiest en zangeres van de christelijke band Sela. Ze zong de laatste jaren geregeld over haar ziekte. "Dat waren hoopvolle liedjes", zegt Buwalda, die meerdere nummers voor haar schreef. "Het was nooit van 'wat gaat het slecht', of 'wat erg'. Dat vond ik heel mooi. Omdat iedereen de context kende, zat er altijd een dubbele lading in wat zij zong."

Dat sloeg aan bij fans. In de duizenden condoleances op Báns Facebookpagina noemen veel fans haar een voorbeeld. "Wat een enorme erfenis laat jij voor ons allemaal achter", schrijft iemand. Paul Blokhuis, staatssecretaris en prominent ChristenUnie-lid, dankt Bán "voor de manier waarop je voor iedereen een voorbeeld bent in je sterke geloofsvertrouwen".