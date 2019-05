Christelijke zangeres Kinga Bán (37) overleden

In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Bán op 37-jarige leeftijd overleden. Ze leed al enkele jaren aan borstkanker.

Bán geniet in christelijke kring grote bekendheid en trad onder meer op in de band Sela, maar werkte ook mee aan de cd's en conferenties van het christelijke festival Opwekking. Daarbij werkte ze samen met andere christelijke artiesten als Marcel Zimmer en Elisa Krijgsman. Ze was opgeleid aan het conservatorium in Utrecht, waar ze in 2005 cum laude afstudeerde.

Bán wordt komende vrijdag begraven. Ze laat een man en drie kinderen achter. Vandaag kwam ook haar laatste album uit, Wij. Samen!, dat ze maakte met haar kinderen.

Bedroefd

Op sociale media reageren bekende mensen uit de christelijke wereld bedroefd op het nieuws. "Dankbaar voor de gesprekken die we hebben gevoerd en voor de momenten dat ze voor ons zong", schrijft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

EO-presentator Andries Knevel twittert dat Bán hem "enorm heeft geraakt en getroost" met het lied Ik zal er zijn. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) schrijft op Facebook: "Dag lieve en mooie Kinga Bán, met de stem van een engel, dank voor alle prachtige muziek. Tot ziens!"