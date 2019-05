Samsung weet nog altijd niet wanneer geplaagde Galaxy Fold beschikbaar komt

Samsung kan niet zeggen wanneer het zijn peperdure opvouwbare telefoon, de Galaxy Fold, aan klanten kan leveren. Dat heeft een woordvoerder erkend aan persbureau Reuters.

Er zijn problemen met het scherm van de telefoon. De lanceerdatum werd eind april om die reden uitgesteld. "Als we geen bericht van je krijgen en het toestel is op 31 mei nog niet verstuurd, dan word je order automatisch geannuleerd", schrijft de fabrikant in een e-mail aan Amerikaanse klanten.

'Binnenkort meer informatie'

Een woordvoerder van Samsung in Nederland kan nog niet zeggen wat dit voor klanten elders in de wereld betekent. Er zou binnenkort meer informatie komen over de nieuwe lanceerdatum. Eerder meldde de Amerikaanse telecomprovider AT&T nog dat de Fold op 13 juni zou worden verstuurd.

Eind april, vlak voor de lancering van het toestel, ontdekten techjournalisten defecten in het toestel. Sindsdien doet Samsung in thuisbasis Zuid-Korea onderzoek. Het grootste probleem lijkt te zijn dat er op een aantal plekken ruimte zit tussen het scharnier en het scherm, waardoor er stof tussen kan komen. Mogelijk heeft dat ertoe geleid dat bij een journalist van The Verge iets onder het scherm terecht is gekomen en het scherm defect raakte.

Daarnaast hadden een aantal journalisten een beschermlaagje van het toestel getrokken dat eruit zag als een screenprotector. Dit bleek echter onderdeel te zijn van het scherm en was dus noodzakelijk. De Zuid-Koreaanse fabrikant beloofde hier klanten bij de verkoop beter op te wijzen.

Note 7-debacle

De zaak is extra pijnlijk net het debacle met de Samsung Galaxy Note 7 te boven was gekomen. Dat toestel werd in 2016 kort na de introductie uit de handel gehaald vanwege batterijproblemen waardoor het in brand kon vliegen en kon exploderen.