Samsung onderzoekt defecten opvouwbare telefoon van 2000 dollar

Twee dagen nadat techjournalist Dieter Bohn zijn recensie-exemplaar van de Samsung Galaxy Fold had ontvangen, zat er een defect in het scherm van de nieuwe telefoon. En hij is niet de enige die problemen heeft. Samsung gaat de toestellen onderzoeken.

Wat er precies mis is bij het toestel van Bohn, is onduidelijk. Hij schrijft dat er een uitsteeksel zit in het scherm, dat er uiteindelijk voor zorgde dat er iets kapot ging het in OLED-scherm, waardoor er lijnen in ontstonden.

Telefoon van de toekomst

Het is een pikante zaak. De Fold is Samsungs eerste opvouwbare toestel en daarmee een belangrijk onderdeel van de toekomststrategie van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Het apparaat werd in februari gepresenteerd aan de pers en vervolgens op telecombeurs MWC getoond.

Normaal gesproken kunnen journalisten het apparaat dan ook direct al even vasthouden, waarna ze een eigen recensie-exemplaar krijgen. Dat gebeurde nu niet. Pas deze week kregen ze hun eigen Fold. Op maandag publiceerde Bohn zijn 'hands-on' artikel en gisteravond - twee dagen later - ontdekte hij een defect in het scherm.

Meerdere problemen

Een collega-journalist van CNBC, Steve Kovach, signaleerde een ander defect, óók aan het scherm. En een journalist van Bloomberg had een laagje van het scherm afgehaald - dat eruit zag als een screenprotector - maar die had niet verwijderd mogen worden. Een bekende YouTuber die gadgets recenseert had dit ook gedaan.