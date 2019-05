Turkije-rapporteur EU-parlement: 'Ongekend dat verlies in Istanbul niet wordt erkend'

Een aanval op de grootste oppositiepartij van Turkije, een nieuw dieptepunt in de democratische ontmanteling van het land en een Kiesraad die is bezweken onder de politieke druk van president Erdogan. Deze woorden gebruikt Kati Piri, Turkije-rapporteur van het Europees Parlement en Europarlementariër voor de PvdA in reactie op de ongeldig verklaarde burgemeestersverkiezing in Istanbul.

Gisteren besloot de Turkse kiesraad dat de verkiezingen in Istanbul op 23 juni over moeten. De verkiezingen van 31 maart werden gewonnen door een kandidaat van oppositiepartij CHP, Ekrem Imamoglu. Hij is inmiddels al geïnstalleerd als burgemeester. De uitslag leidde tot grote frustratie bij president Erdogan; zijn AKP verloor zo de grootste stad van het land.

Turkije-rapporteur Piri noemt het ongekend in de Turkse geschiedenis dat de verliezer van een verkiezing dat niet erkent. "Turkije is nooit een perfecte democratie geweest, maar er was altijd één regel in de afgelopen zes decennia: dat was dat de verkiezingen toch min of meer vrij en eerlijk verliepen", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

AKP: grootschalige fraude

Volgens de AKP is er bij de verkiezingen in Istanbul sprake geweest van grootschalige fraude. Verkiezingsmedewerkers zouden geen ambtenaren zijn geweest en uitslagformulieren zouden niet zijn ondertekend. Volgens Piri is daar geen enkel bewijs voor en waren de verkiezingsmedewerkers juist benoemd door de AKP en goedgekeurd voor de verkiezing.

"Dit is typisch zo'n voorbeeld van hoe je regels na de uitslag van een verkiezing gaat veranderen", aldus Piri. Op Twitter reageerde ze vlak na het bekend worden zo: