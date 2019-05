'Rijksmuseum wil belangrijk werk Rembrandt kopen'

Het Rijksmuseum in Amsterdam wil voor 165 miljoen euro een topstuk van Rembrandt kopen. Volgens NRC wil de Franse bankiersfamilie De Rothschild het schilderij De Vaandeldrager op de markt brengen.

De Franse overheid wil het liefst dat het meesterwerk in Frankrijk blijft en heeft daarom Franse musea drie maanden de tijd gegeven om het schilderij te kopen.

NRC schrijft dat de invloedrijke Franse kunsthistoricus Didier Rykner ervan uitgaat dat het werk van Rembrandt naar het Rijksmuseum gaat, omdat het Louvre in Parijs, dat ook belangstelling heeft, geen sponsors kan vinden.

Liever naar Notre Dame

De Franse overheid kan het in deze tijden van gele hesjes-protesten volgens Rykner niet maken om 165 miljoen op tafel te leggen voor een kunstwerk.

Volgens Rykner heeft de familie De Rothschild zich vorig jaar samen met een advocaat van het Rijksmuseum gemeld bij de Franse overheid en gezegd dat ze het schilderij wil verkopen. Daarop besloot de overheid om voorlopig geen exportvergunning af te geven. "Wat heeft het ministerie de afgelopen negen maanden gedaan? Niets", schrijft Rykner in een Frans kunsttijdschrift.

De familie De Rothschild had ook de Rembrandt-werken Marten & Oopjen in bezit. Toen voor die werken een exportvergunning werd afgegeven en het Rijksmuseum de schilderijen wilde kopen, ontstond daarover ophef in Frankrijk. Uiteindelijk kochten de Nederlandse en Franse staat de twee portretten gezamenlijk voor 160 miljoen euro.