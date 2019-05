Alle betrokkenen aanslagen Sri Lanka dood of opgepakt, zegt politiechef

Alle betrokkenen bij de paasaanslagen in Sri Lanka zijn dood of gearresteerd. Onder de zelfmoordterroristen die omkwamen bij de bloedige aanslagen op de kerken en hotels zijn ook twee bommenmakers, zegt het hoofd van de politie van Sri Lanka, Chandana Wickramaratne.

In zijn verklaring zegt de politiechef ook dat er explosieven en materiaal voor bommen in beslag zijn genomen die bedoeld waren voor nieuwe aanslagen. Hij zei niet of de dreiging nu is geweken.

Bij de aanslagen op drie hotels en drie kerken vielen 257 doden en honderden gewonden. Zeven zelfmoordterroristen kwamen om het leven.

De politie arresteerde na de aanslagen tientallen mensen en waarschuwde steeds dat er nieuwe aanslagen dreigden. De aanslagen worden toegeschreven aan twee islamistische splintergroeperingen die zijn verbonden aan IS.