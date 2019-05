Op de roze loper bij de Oscars van de mode

In het Metropolitan Museum of Art in New York was het vannacht weer tijd voor het jaarlijkse Met Gala, ook wel de Oscars van de mode genoemd.

Het evenement staat bekend om zijn exclusieve gastenlijst, want voor een kaartje betaal je al snel 30.000 dollar. Op het gala, dat voor de 71ste keer werd gehouden, wordt niet alleen de laatste mode getoond. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor de mode-afdeling van het museum.

Camp

Dit jaar was het thema Camp: Notes on Fashion, geïnspireerd op het essay Notes on Camp uit 1964 van schrijfster en fotograaf Susan Sontag.

Op de gastenlijst stonden dit keer onder anderen Katy Perry, Niki Minaj en Lady Gaga die in maar liefste vier verschillende creaties verscheen: