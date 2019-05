Onrust in Maastrichtse wijk om komst jihadbruid Aïcha

In een Maastrichtse wijk is commotie ontstaan nadat bewoners hadden ontdekt dat de uit Syrië teruggekeerde Aïcha daar komt wonen. De vrouw heeft in de wijk Amby een woning toegewezen gekregen van de woningstichting.

Buurtbewoners zijn boos dat ze niet vooraf door de gemeente of woningstichting zijn geïnformeerd. Ze vrezen dat de vrouw "de buurt zal terroriseren" en zijn bang voor mogelijke politieacties tegen de vrouw.

Ze willen daarom niet dat ze in de wijk komt wonen en zijn een petitie gestart. "Wij willen de buurt veilig houden", zegt een buurtbewoner tegen 1Limburg. "Met bepaalde dingen kun je leven. Mensen hebben andere culturen, andere gebruiken. Maar een IS-verleden, dat gaat wel heel ver."

Huis wordt bewaakt

Woningstichting Maasvallei bevestigt aan de regionale omroep dat de woning is toegewezen aan de vrouw. "Mevrouw heeft recent een zorgindicatie verkregen en op basis daarvan is de woning toegewezen. Daarnaast heeft de vrouw, die al sinds augustus 2017 in Maastricht woont, een goede huurdersindicatie. Voor de woonstichting is er dus geen enkele reden om haar geen woning toe te wijzen", zegt een woordvoerder.

Veel ongeruste wijkbewoners hebben inmiddels contact opgenomen met Maasvallei. Vanwege de commotie is besloten de woning voorlopig te laten bewaken. Donderdag is er een bewonersbijeenkomst waar ook de gemeente bij aanwezig zal zijn. Tot die tijd zal de vrouw haar woning niet betrekken.

Jihadbruid

Aïcha vertrok in het voorjaar van 2014 naar Syrië om daar te trouwen met een Nederlandse jihadstrijder. Enkele maanden liet ze haar moeder in Nederland weten dat ze graag terug naar huis wilde, maar het gebied niet mocht verlaten.

Haar moeder reisde twee keer naar Syrië om haar mee te nemen. In oktober 2014 lukte dat. Eenmaal terug in Nederland zat Aïcha een week vast. In mei 2015 besloot het OM haar niet te vervolgen voor het afreizen naar Syrië.

Begin 2016 werd de vrouw opnieuw opgepakt, nu vanwege een mogelijke terreurdreiging bij het Nationaal Vuurwerk in Rotterdam. Kort daarna werd de vrouw weer vrijgelaten, omdat uit onderzoek bleek dat ze niet van plan was geweest een aanslag te plegen tijdens de jaarwisseling.