Amsterdam: steek geen vuurwerk af rond Ajax-Tottenham Hotspur

De gemeente Amsterdam, het Openbaar Ministerie en de politie doen een oproep aan voetbalsupporters om komende woensdag, rond de halve finale van de Champions League van Ajax tegen Tottenham Hotspur, geen vuurwerk of fakkels af te steken. De instanties wijzen erop dat het bezit en gebruik van vuurwerk verboden is. Ook gezichtsbedekkende kleding is verboden.

De gemeente zegt in een persbericht dat een zogenoemde entrada, een sfeermars van de supporters waarbij vaak vuurwerk en fakkels worden afgestoken, voorafgaand aan de wedstrijd is toegestaan, maar alleen op het Arenapark naast het stadion en zonder vuurwerk. Voorafgaand aan de vorige thuiswedstrijd in de Champions League, tegen Juventus, liep de entrada uit de hand.

De ME greep hard in toen Ajax-fans bij de Johan Cruijff Arena fakkels afstaken, wat vooraf door de politie was verboden. Daarbij werden onder meer waterkanonnen en politiepaarden ingezet. De gemeente heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het politieoptreden.