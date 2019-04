Onderzoek naar politieoptreden voor Ajax-Juventus

Burgemeester Halsema laat een onderzoek doen naar het optreden van de politie voor de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Juventus van woensdag. Gekeken wordt of de agenten proportioneel handelden.

Toen Ajax-fans bij de Arena fakkels afstaken, wat vooraf door de Amsterdamse politie verboden was, greep de ME in. Daarbij werden onder meer een waterkanon en politiepaarden ingezet om supporters uiteen te drijven.

Volgens de lokale omroep AT5 waren onder de groep fans ook kinderen en mensen in rolstoelen. De supportersvereniging noemde de politieactie buitenproportioneel en sprak van uitlokking door de politie.

Op andere plekken in Amsterdam hadden agenten hun handen vol aan groepen gewapende Italiaanse supporters. Halsema vergadert morgen met de politiekorpschef en hoofdofficier van justitie over de ongeregeldheden. Volgende week dinsdag debatteert de Amsterdamse gemeenteraad over de kwestie.