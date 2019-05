Intimidatie en wangedrag op de universiteit: hij vroeg naar mijn seksleven

Heb ik dit verkeerd opgevat, is het per ongeluk gezegd of zit er een bedoeling achter? De twijfel sloeg toe bij Liesbeth toen haar leidinggevende, een hoogleraar op de universiteit, opmerkingen maakte waar ze niet van gediend was. Er werd gevraagd naar haar seksleven en ze kreeg details uit zijn seksleven te horen. "Hij vroeg naar mijn intieme relaties en hoe ik daar in sta. Om dat met een meerdere te bespreken vind ik niet vanzelfsprekend."

Liesbeth werkt op de universiteit en is niet de enige die daar met dit soort gedrag te maken krijgt. De twee onderzoeken die vandaag gepubliceerd zijn concluderen hetzelfde: op universiteiten is de werkomgeving voor medewerkers vaak niet veilig. Vakbonden FNV en VAWO hielden een enquête onder ruim 1000 medewerkers. Zo'n 40 procent van hen heeft te maken gehad met een onveilige werksituatie.

Ook Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) deed onderzoek op universiteiten. Zij keken naar wangedrag en intimidatie bij enkel vrouwelijke medewerkers. Ze spraken met 53 vrouwen die te maken hadden met ongewenst gedrag. "De verhalen waren heel heftig, mensen maken hele erge dingen mee."

Liesbeth wil anoniem haar verhaal bij ons doen. "Je krijgt tijdens je werk opmerkingen over iets wat je aan hebt, een luchtje dat je op hebt of hoe je haar in een staart zit." Maar ze kreeg dus ook vragen over haar seksleven. "Je wordt zenuwachtig op zo'n moment en je gaat twijfelen of je weg moet lopen. Maar je hebt ook nog werkgerelateerde dingen te bespreken dus loop je niet weg. Je kapt het wel zoveel mogelijk af, maar daar wordt het niet gemakkelijker van."

Macht

Het verschil in machtsverhouding maakte voor haar de situatie erg lastig. "Je zit er als werknemer of student met een doel voor het onderzoek. Je bent afhankelijk van je leidinggevende die je een cijfer moet geven. Of die je moet steunen in een aanvraag die je doet in je verdere carrière."

De cultuur op universiteiten maakt dat dit soort situaties vaker voorkomen, legt onderzoekster Marieke Naezer van het LNVH uit. "Het is een hiërarchische, individualistische en competitieve cultuur. We weten dat dat soort culturen wangedrag in de hand werken en in stand kunnen houden."

Uit het onderzoek van de vakbonden blijkt ook dat vrouwen vaker het slachtoffer zijn dan mannen: 44 procent van de vrouwen spreekt van een negatieve ervaring op het werk, tegen 35 procent van de mannen. Naezer vindt die uitkomst niet heel opmerkelijk. Ze ontdekte dat vrouwen vaak opmerkingen krijgen die naar mannen niet gemaakt worden. "Ze krijgen opmerkingen als: 'Jij hebt deze functie alleen maar omdat je een vrouw bent'. Ook krijgen ze vaker dan mannen seksistische opmerkingen naar hun hoofd."